İstifa iddialarına Külliye'den yanıt!
AK Partili belediye başkanlarının istifaları ile ilgili tartışma hakkında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı, dün yapılan görüşmelerle ilgili bilgi verdi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Bazı basın yayın organlarının bugünkü haberlerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü kabul ve temaslarıyla ilgili olarak tamamen hayal ürünü iddialara yer verildiği gözlenmiştir.
Sayın Cumhurbaşkanımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dün akşam kabul etmiş, ancak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Edip Uğur ile herhangi bir görüşmesi olmamıştır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in dün akşam Beştepe'de sürpriz bir şekilde buluşması Ankara kulislerini hareketlendirmişti.
3 saat görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Melih Gökçek, yapılacak 15 Temmuz Müzesi hakkında Erdoğan'a bilgi verdiğini duyurmuştu.
Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur da, dün Cumhurbaşkanı ile görüşmediğini açıkladı.
Belediyeler birliği toplantısı için Ankara’da bulunan Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur, istifa edeceği yönündeki iddiaları yanıtladı. Uğur, "Cumhurbaşkanı ile görüşmem olmadı. Spekülasyonlar var. Hanımı bile inandıramıyorum. Ben görevimin başındayım" dedi.
HÜRRİYET
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