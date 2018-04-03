İstihbarat şube müdürü gözaltına alındı
Hacettepe Teknokent soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy'un gözaltına alındığı öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen Hacettepe Teknokent soruşturması kapsamında Gar Saldırısı sonrası açığa alınan Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy'un da gözaltına alındığı ortaya çıktı.
TRT
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