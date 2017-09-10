İstihdam seferberliği! 100 bin kişiye iş fırsatı!
İŞKUR, inşaat işçisinden temizlik elemanına, beden işçisinden, aşçısına kadar pek çok alanda yaklaşık 100 bin kişilik açık olduğunu bildirdi.
İŞKUR'un rakamlarına göre, 27 bin 473 beden işçisi, 1805 aşçı, 767 aşçı yardımcısı, 693 tekstilde ayakçı, 1003 büro memuru, 839 çAğrı merkezi müşteri temsilcisi, 713 elektrikçi, 3 bin 225 garson, 988 gaz altı kaynakçısı, 3 bin 344 güvenlik görevlisi, 961 kasiyer, 553 konfeksiyon işçisi, 526 kurye, 2 bin 373 makineci (dikiş için), bin 61 ön muhasebeci, 578 paketleme işçisi, 4 bin 972 satış danışmanı, 4 bin 219 temizlik görevlisi aranıyor. Yani bu alanlarda 55 bin 515 açık iş var.
Açık iş ilanlarda Acil tıp teknisyeni, aktör, avukat, banka elemanı, gazeteci, haber editörü, gemici, gıda mğhendisi, makine mühendisi, gümrük müşaviri, İngilizce öğretmeni, inşaat mühendisi gibi meslek grupları da yer alıyor.
İŞKUR'a resmi internet sitesinden üye olup, bu pozisyonlara başvuru yapmanız mümkün.
Yenişafak
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