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İstiklal Caddesi'nde büyük panik!

İstiklal Caddesi'nde büyük panik!.23407
  • Giriş : 31.01.2017 / 14:04:00

İstanbul İstiklal Caddesi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu.

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İstanbul İstiklal Caddesi'nde panik yaşandı. Tadilat nedeniyle çatıda başlayan yangın büyüdü. İstiklala Caddesi üzerinde içinde sinema salonu, restoranları ve bir bowling salonunun bulunduğu binaya sirayet eden yangına itfaiye müdahale etti.

Bu sırada kendi çabalarıyla alevleri durdurmaya çalışan 2 kişi dumandan etkilendi ve baygınlık geçirdi. Bu kişileri itfaiye ekipleri kurtardı ve binadan çıkardı. Ambulansa konulan yaralılar hastaneye götürüldü.

İTFAİYECİLER BİTKİN DÜŞTÜ AMA YANGINI SÖNDÜRDÜ

3 itfaiye takımının müdahale ettiği yangın yoğun çabalar sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından dışarıya çıkan itfaiye erlerinin bitkin düştükleri görüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

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