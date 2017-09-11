İstiklal Caddesi'ni fareler bastı
İstanbul İstiklal Caddesi'ni yürütülen kazı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında betonun kalkmasının ardından İstiklal Caddesi'ni fareler bastı.
DHA'nın haberine göre, çalışma alanlarında gezen fareler caddeye çıkarak yiyecek arayışına girdi. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında ortalıkta gezen fareler vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
HABERTURK
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