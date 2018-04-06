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İstismar düzenlemesi imzaya açıldı

İstismar düzenlemesi imzaya açıldı.10458
  • Giriş : 06.04.2018 / 11:41:00
  • Güncelleme : 06.04.2018 / 12:22:41

Adalet Bakanı, istismar düzenlemesinin imzaya açıldığını bildirdi.

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Sepet Beşik

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, istismar düzenlemesinin Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını bildirdi. Düzenleme, kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilecek.

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