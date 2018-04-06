İstismar düzenlemesi imzaya açıldı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, istismar düzenlemesinin Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını bildirdi. Düzenleme, kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilecek.
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