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İsveç Büyükelçiği'nden Ankara için terör uyarısı

İsveç Büyükelçiği'nden Ankara için terör uyarısı.12400
  • Giriş : 26.01.2017 / 20:37:00
  • Güncelleme : 26.01.2017 / 21:16:56

İsveç'in Türkiye Büyükelçiliği, Ankara'da bulunan vatandaşlarına terör uyarısında bulundu.

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Son zamanlarda yaşanan terör olaylarının ardından Türkiye'deki vatandaşlarına İsveç'in Türkiye Büyükelçiliği tarafından uyarı geldi. Büyükelçilik, Ankara'da bulunan vatandaşlarını uyardı.

İsveç’in Türkiye Büyükelçiliği, terör uyarısında bulunarak vatandaşlarından Ankara'nın en önemli noktalarından biri olan Kızılay’dan uzak durmalarını istedi.

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