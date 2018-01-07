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İsveç'in başkenti Stockholm'de patlama!

İsveç'in başkenti Stockholm'de patlama!.30612
  • Giriş : 07.01.2018 / 15:05:00
  • Güncelleme : 07.01.2018 / 15:28:02

İsveç'in başkenti Stockholm'deki bir metroda patlama meydana geldi.

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Büyüyen Beşik

İsveç'in başkenti Stockholm'ün güneyinde bulunan Huddinge'e bağlı Varby Gard Mahallesi metrosunda patlama meydana geldi.İsveç basınında yer alan haberlerde 2 yaralının olduğu bilgisi geçiliyor.

Aftonbladet'in haberine göre, patlamaya bir el bombası yol açtı. Patlamada 60 yaşlarında bir adamla, 45 yaşında bir kadının yaralandığı belirtildi.

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