İsveç'in başkenti Stockholm'de patlama!
İsveç'in başkenti Stockholm'ün güneyinde bulunan Huddinge'e bağlı Varby Gard Mahallesi metrosunda patlama meydana geldi.İsveç basınında yer alan haberlerde 2 yaralının olduğu bilgisi geçiliyor.
Aftonbladet'in haberine göre, patlamaya bir el bombası yol açtı. Patlamada 60 yaşlarında bir adamla, 45 yaşında bir kadının yaralandığı belirtildi.
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