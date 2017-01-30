İsveç, Trump kararnamesi için açıklama bekliyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı mültecilerle ilgili kararname dünya genelinde tepki çekmeye devam ediyor. Yedi Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülke vatandaşlarının 90 gün boyunca ABD’ye girişlerini yasaklayan kararnameye bir tepki de İsveç'ten geldi. İsveç Dışişleri Bakanlığı, mülteci karanamesine açıklık getirmesi için ABD’nin Stockholm Maslahatgüzarı’nı bakanlığa çağırdı.
İsveç Dışişleri Bakanı Margor Wallström dün akşam katıldığı İsveç televizyon kanalı SVT’nin ‘Agenda’ programında ABD’nin yedi ülke vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklamasının ‘üzüntü verici’ ve ‘korkutucu’ olduğunu belirterek, kararın ‘insanlar arasında güvensizlik ve çatışma’ yaratacağını söyledi.
‘‘Şimdi dünyanın geri kalanı tepki göstermeli ve birlikte hareket etmeli.Sığınma hakkını korumak zorundayız’’ diyerek şöyle konuştu;
“Biz ABD’yi her zaman dünyanın erime potası olarak gördük.İnsanların kökeni, ten rengine bakmaksızın gidebilecekleri, gelecek kurabilecekleri fırsatlar ülkesi olarak gördük. Şimdi ise içe dönen,kapanan bir ülke olarak görüyoruz; Milliyetçi ve korumacı bir ülke. Bu dünyanın geri kalanı için büyük endişe verici bir durum."
”Zor durumda kalan vatandaşlarımıza her türlü desteği vereceğiz.Bunun yanı sıra, öncelikle AB aracılığıyla ABD’yi etkilemeye çalışacağız."
‘‘İsveçlilerin kararname ile ABD’ye seyahat olanaklarının ne derece etkileneceği konusunda ABD temsilcileri ile temas halindeyiz. Yarın (bugün) bakanlığımız ABD Maslahatgüzarı ile görüşecek’’
DİĞER HABERLER
Irak Hükümeti'nden Trump'a misilleme
ABD Başkanı Trump'ın 90 gün boyunca, yedi Müslüman ülke vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklamasın
Trump'ın ziyaretine karşı 800 bin imza!
İngiltere'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek olan Trump'ı engellemek için 800 bin imza toplandı.
Yunanistan, darbecileri neden vermedi?
Yunanistan, darbeci askerlerin Türkiye'ye iadesine neden karşı çıkıyor.
İngiltere Başbakanı May, Ankara'ya geldi
İngiltere Başbakanı Theresa May, Binali Yıldırım'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi.