İsviçre'ye çıkarma! EURO 2024 için her şey hazır!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ev sahipliği için adaylık başvurusu resmi teklif dosyasını bugün UEFA’ya sunacak.
Geniş bir katılımla İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezine çıkarma yapacak olan Türk delegasyonunda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Alaattin Aykaç ve Mustafa Çağlar ile Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Türkiye Tanıtım Elçisi Barış Telli yer alacak.
Başkan Yıldırım Demirören, adaylık başvurusu resmi dosyasını, UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis’e UEFA genel merkezinde teslim edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm garanti mektuplarının yer aldığı başvurusu dosyasında, UEFA’nın taleplerini karşılayacak zengin bir içerik yer alıyor. UEFA, Türkiye ile birlikte Almanya’nın da aday olduğu EURO 2024’e ev sahipliği yapacak ülkeyi, 27 Eylül’deki icra kurulu toplantısında ilan edecek.
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