Facebook Twitter Rss

İsviçreliler, göçmenler için sandığa gidecek

İsviçreliler, göçmenler için sandığa gidecek.19646
  • Giriş : 12.02.2017 / 14:41:00

İsviçre, göçmenler için sandık başına gidiyor. Referandumda İsviçre vatandaşlığına geçişini kolaylaştıracak tasarı oylanacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Yürürlükte olan mevcut yasaya göre, İsviçre vatandaşlığı bulunmayan üçüncü nesil göçmenler de diğer göçmenlerle aynı prosedürleri takip etmek zorunda. Yasa kabul edilirse 25 bin kişinin İsviçre vatandaşlığına geçişi önemli ölçüde kolaylaşmış olacak.

Yasa, İsviçre’de doğan ve en az 5 yıl okula giden, dede ve ninesinin İsviçre’de oturumu bulunan, anne babası en az 10 yıl İsviçre’de yaşamış 25 yaşından küçük göçmenleri kapsıyor. Bu arada ülkedeki aşırı sağ partiler referandumda, kolaylaştırılmış vatandaşlık hakkına ‘Hayır’ için yoğun çaba harcarken sol partiler göçmenlerin bu hakkı elde etmesi için mücadele ediyor.

İlan panolarına, İsviçre’nin gelecek yıllarda Müslüman bir toplum haline döneceği yönünde afişler asan popülist partiler, burka giymiş kadın fotoğrafı kullanarak, ‘Kontrolsüz vatandaşlığa hayır’ sloganı ile bu yönde farklı görsellerin de bulunduğu mesajlar yayımladı.

Öte yandan son kamuoyu yoklamaları, yasaya ‘Evet’ diyeceklerin yüzde 66, ‘Hayır’ diyeceklerin ise yüzde 31 civarında olduğunu ortaya koyuyor.

HÜRRİYET

Meteoroloji il il uyardı!

Otobüsten inen kadına dehşeti yaşattı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Dünyanın en kilolu kadını ameliyat için hazır

Dünyanın en kilolu kadını ameliyat için hazır

Dünyanın en kilolu kadını olduğu tahmin edilen İman Ahmed Abdulati ameliyat olmak için Hindistan'a g

Dev şirketin genel müdürü görevden alındı

Dev şirketin genel müdürü görevden alındı

Dünya devi spor giyim markası Hummel Genel Müdürü Sören Schriver, görevinden alındı.

 

Trump'dan net mesaj!

Trump'dan net mesaj!

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'ye net bir mesaj göndererek Japonya'nın arkasında oldukları vurgusunu

6,5 şiddetinde deprem: 15 kişi can verdi

6,5 şiddetinde deprem: 15 kişi can verdi

Filipinler'de 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

 

Açıklandı! 7 Rus vatandaşını rehin aldılar!

Açıklandı! 7 Rus vatandaşını rehin aldılar!

Nijeryalı korsanlar, toplam 7 Rus vatandaşını rehin aldılar.

Amerika'dan Rusya'ya gözdağı!

Amerika'dan Rusya'ya gözdağı!

Amerikan Senatosu, Rusya Federasyonu ile ilgili çarpıcı bir karar aldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya