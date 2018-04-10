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İtalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem yaşandı

İtalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem yaşandı.19030
  • Giriş : 10.04.2018 / 09:21:00

İtalya'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem yaşandığı öğrenildi.

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İtalya'nın orta kesiminde 4,7 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmazken, küçük çaplı yaralanmalar ve maddi hasar meydana geldi.

İtalya'da 2016'da 300'den fazla can kaybına yol açan 6.2 büyüklüğündeki depremden iki yıl sonra, aynı bölge bir kez daha sallandı.

Sarsıntının merkez üssü, Camerino'ya birkaç kilometre uzaklıkta. Sabaha karşı 05.11'de meydana gelen 4.7'lik deprem, geniş bir alanda hissedildi.

Yerin 5 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı küçük çaplı yaralanmalar ve hasara yol açtı.

Reuters haber ajansına konuşan Pieve Torina belediye başkanı, bazı binalarda hasar oluştuğunu ve okulların tatil edildiğini söyledi. Bölgeden geçen tren seferleri de askıya alındı

TRT

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