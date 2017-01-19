İtalya'da dehşet: Ölüler var
İtalya, çığ felaketi ile sarsıldı. Pescara'da meydana gelen felakette çığın altında kalan bazı insanların olduğu öğrenildi.
İtalya'nın orta kesiminde dün art arda gerçekleşen ve büyüklükleri 5'in üzerinde olan dört depremde bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Arama kurtarma ekipleri, depremlerin ardından Teramo kentine bağlı Castel Castagna kasabasında enkaz altındaki bir erkeğin cansız bedenine ulaştı. Yaşamını yitiren kişinin, 83 yaşında olduğu belirtildi.
TRT'de yayınlanan habere göre Castiglione Messer Raimondo beldesinde de itfaiye ekipleri bir anne ve çocuğunu enkaz altından kurtardı.
OTELE ÇIĞ DÜŞTÜ
Dün gün boyu depremlerle sarsılan ülkede, Pescara kentinin batısındaki Rigopiano mevkisinde bulunan Hotel Rigopiano Gran Sasso Resort'a hava koşulları ve sismik hareketlerinin tetiklemesiyle oluştuğu tahmin edilen çığ düştü.
AFP sabah saatlerinde geçtiği haberde, çığ altında kalan en az üç kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Ancak daha sonra İtalyan medyasında çıkan haberlerde, "çok sayıda" kişinin çığ altında kalarak öldüğü duyuruldu.
30 KİŞİ KAYIP
Associated Press'e konuşan İtalyan yetkililer, 30 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.
Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio da deniz seviyesinden bin 200 metre yüksekliğindeki otelde 30 kişi olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının çok güç koşullara rağmen sürdüğünü bildirdi.
Çığ düşmesi olayını, otel dışında olan iki kişinin cep telefonlarından acil numaralara SMS göndererek haber verdiği aktarıldı. Arama kurtarma ekiplerinin, bölgede mahsur kalanları kurtarmak için zamanla yarıştığı bildirildi.
Deprem bölgesindeki çetin kış koşulları ve kar yağışı, ekiplerin yardım ulaştırmasını güçleştiriyor. Olumsuz hava koşulları yüzünden bölgede binlerce kişi elektriksiz kaldı.
SON 20 YILIN EN BÜYÜK ÇIĞ FELAKETİ OLABİLİR
Olayın son 20 yılın en büyük çığ faciası olduğu düşünülüyor. İtalya, 1995’te Nepal’de meydana gelen, 42 kişinin öldüğü olaydan beri en büyük çığ felaketini yaşadı.
Yine Nepal’deki çığ felaketlerinde 1996’da 3, 2014’te 16, 2015’te 18 kişi ölmüştü. Ocak 2016’da Fransa’da yaşanan çığ felaketinde ise 6 kişi hayatını kaybetmişti.
TRT
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