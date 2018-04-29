İtalya'da müthiş maç! Juventus'tan geri dönüş!
İtalya Serie A’da Napoli ile amansız bir şampiyonluk yarışında giren Juventus, güçlü rakibi Inter Milan ile deplasmanda karşılaştı. Milano’da oynanan karşılaşma, uzun düre hafızalardan silinmeyecek olaylara sahne oldu. Önce Juventus öne geçti, ardından Inter Milan 10 kişi kalmasına rağmen üstünlüğü ele geçirdi. Son üç dakikada yaşananlar ise bu dev karşılaşmanın Serie A tarihine geçen maçlardan biri olmasına neden oldu.
Juventus beklendiği gibi maça hızlı başladı. Erken bir gol bulup maçı koparmak isteyen Juventus, 13. dakikada Douglas Costa ile öne geçmeyi de başardı. Matias Vecino’nun üç dakika içinde gördüğü iki sarı kart sonrası 18. dakikada 10 kişi kalan Inter Milan’da moraller bozuldu. İlk yarı Juventus’un 1-0 galibiyeti ile tamamlandı. Her şey Torino ekibinin istediği gibi giderken, ikinci yarıda sahaya bambaşka bir Inter Milan çıktı.
Karşılaşmanın 52. dakikası oynanırken sahneye çıkan ev sahibi ekibin golcüsü Mauro Icardi, Inter Milan’a umut ışığı oldu. Puan kaybına tahammülü olmayan Juventus, tüm hatlarıyla saldırırken Andrea Barzagli’nin 65. dakikada kendi kalesine attığı golle adeta yıkıldı. Önde olduğu ve rakinin 10 kişi kaldığı maçta bir anda geriye düşen Juventus’ta teknik direktör Massimiliano Allegri, hemen oyuna müdahale ederek tüm riskleri göze aldı. Bırakın mağlubiyeti beraberlik halinde bile liderlik koltuğunu Napoli’ye kaptırma tehlikesi ile karşı karşıya olan Juventus, son 20 dakikada Inter Milan kalesini abluka altına aldı.
TARİHE GEÇECEK ÜÇ DAKİKA
Atak üstüne atak geliştiren ancak bir türlü beraberlik golüne ulaşamayan Juventus, son üç dakikada tarihi bir geri dönüşe imza attı. 87. dakikada Milan Skriniar’ın kendi kalesine attığı golle eşitliği sağlayan Juventus, 89. dakikada golcüsü Gonzalo Higuain ile öne geçmeyi başardı. Geçtiğimiz hafta sahasında Napoli’ye son dakika golüyle yenilen ve aradaki puan farkının 1’e inmesine engel olamayan Juventus, bu kez zorlu deplasmanda son dakikalarda bulduğu golle hayata döndü. Inter Milan ve Juventus’u tutanlar kadar Napoli taraftarlarının da yakında takip ettiği maç, son üç dakikası ile üç takım taraftarlarının da kalp atışlarını yükseltti.
Bu galibiyetle puanını 88 yapan Juventus, maç fazlasıyla da olsa Napoli ile arasındaki puan farkını dörde çıkardı ve bu hafta da liderlik koltuğunda oturmayı başardı. Şampiyonlar Ligi’ni kovalayan Inter Milan ise 66 puanla beşinci sırada yer aldı.
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