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İtalya'da silahlı saldırı: 4 kişi yaralandı

İtalya'da silahlı saldırı: 4 kişi yaralandı.9339
  • Giriş : 03.02.2018 / 15:33:00

İtalya'nın Macerata şehrinde bir araçtan çevreye ateş açıldı.

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İtalya'nın Macerata şehrinde korkunç bir saldırı yaşandı. Bir araçtan ateş açılması sonucu en az dört kişi yaralandı. Konuya ilişkin Macerata Belediyesi Başkanı Carancini'den açıklama geldi.

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