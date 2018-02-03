İtalya'da silahlı saldırı: 4 kişi yaralandı
İtalya'nın Macerata şehrinde korkunç bir saldırı yaşandı. Bir araçtan ateş açılması sonucu en az dört kişi yaralandı. Konuya ilişkin Macerata Belediyesi Başkanı Carancini'den açıklama geldi.
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