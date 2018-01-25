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İtalya'da tren kazası: 2 kişi ölü, 100 yaralı

İtalya'da tren kazası: 2 kişi ölü, 100 yaralı.18438
  • Giriş : 25.01.2018 / 11:27:00

İtalya'da meydana gelen tren kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

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İtalya'da feci kaza. Raydan çıkan trende bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, en az 100 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

TRT

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