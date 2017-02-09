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İtalya'dan Beşiktaş'a yolsuzluk suçlaması

İtalya'dan Beşiktaş'a yolsuzluk suçlaması.14372
  • Giriş : 09.02.2017 / 16:41:00

İtalya'dan Beşiktaş'a gelen şok bir suçlama futbol camiasına bomba gibi düştü.

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İtalyan basınından şok iddia. Beşiktaş'a kiralık olarak dönen Ersan Gülüm'ün geçen sezon Çin'in Hebei Fortune Club'a transferi için şok bir iddia ortaya atıldı.

İspanya’da transfer haberleri konusunda en çok takip edilen haber portallarından olan “Fichajes.com”, deneyimli oyuncunun Kartal’dan Çin kulübüne transferinde, bu operasyonla ilgisi olmayan üçüncü kişilere para aktarıldığı ileri sürüldü.

Beşiktaş’ın bu transferden 7 milyon Euro kazandığının iddia edildiği haberde, FIFA menajeri Marco Kırdemir’in tanıklığına işaret ediliyor.

Ayrıca Avrupa’nın en tanınan avukatlarından Juan de Dios Crespo’nun olayları araştırdığına yer veriliyor.

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