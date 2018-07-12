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İtalya'dan flaş Maraş kararı!

İtalya'dan flaş Maraş kararı!.13716
  • Giriş : 12.07.2018 / 11:23:00
  • Güncelleme : 12.07.2018 / 12:22:52

İtalya'dan Kahramanmaraş'ı yakından ilgilendiren bir açıklama geldi.

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Sepet Beşik

İtalya, Kahramanmaraş'ta bulunan füze savunma sisteminin kullanım süresini 1 yıl daha uzatma kararı aldı. Suriye'den gelebilecek olası tehditlere karşı Türkiye'nin talebi üzerine NATO ülkeleri uzun menzilli hava savunma sistemi yerleştirmişti.

İtalya'nın füze savunma sisteminin süresinin bir yıl daha uzattığı ifade edildi.

Kahramanmaraş'ta İtalya'dan önce Almanya'nın yerleştirdiği füze savunma sistemleri yer almış, Almanya'nın sistemini çekmesinin ardından bunun yerini İtalya'nın gönderdiği sistem almıştı.

TRT

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