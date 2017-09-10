Facebook Twitter Rss

İtalya'dan mültecilere sürpriz çağrı: Bize gelin

İtalya'dan mültecilere sürpriz çağrı: Bize gelin.20251
  • Giriş : 10.09.2017 / 08:39:00

İtalya’nın Ventotene adasının Belediye Başkanı'ndan mültecilere sürpriz bir çağrı geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

İtalya’da bulunan Ventotene adasının Belediye Başkanı Gerardo Santomauro, nüfusun azalması ve yaşlanması nedeniyle adanın terk edilmiş hale gelmesini önlemek için mültecilere çağrıda bulundu. Başkan Santomauro, mültecilere, "Bize gelin" dedi.

Santomauro, ülkede göçmen karşıtı söylemlerin daha sık duyulur hale geldiği bir dönemde bu çağrının örnek olabileceğini söyledi.

ABD'de alarm! Zaman daralıyor!

81 ile Bilim ve Teknoloji Merkezi!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İlker İnanoğlu yaşadığı felaketi anlattı!

İlker İnanoğlu yaşadığı felaketi anlattı!

Ünlü oyuncu İlker İnanoğlu, ABD'de yaşadığı felaketi anlattı.

Kuzey Kore: ABD bedelini ödeyecek!

Kuzey Kore: ABD bedelini ödeyecek!

Kuzey Kore ile Amerika Birleşik Devletleri arasında gerilim yükseliyor.

 

ABD'de alarm! Zaman daralıyor!

ABD'de alarm! Zaman daralıyor!

ABD'nin Florida eyaletinde beklenen kasırga dolayısıyla milyonlarca kişi tahliye ediliyor.

Uçaklarda 'ayakta yolcu' dönemi başlayacak

Uçaklarda 'ayakta yolcu' dönemi başlayacak

Ucuz uçak bileti satan bir hava yolu firması, ayakta yolcu taşıyabilmek için yeni bir dizayn yaptı.

 

ABD'den şok tutuklama kararı!

ABD'den şok tutuklama kararı!

Amerika Birleşik Devletleri, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında tutuklama kararı aldı.

Kiev'de patlama: Ölü ve yaralılar var

Kiev'de patlama: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir otomobil infilak etti. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya