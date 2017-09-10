İtalya'dan mültecilere sürpriz çağrı: Bize gelin
İtalya’da bulunan Ventotene adasının Belediye Başkanı Gerardo Santomauro, nüfusun azalması ve yaşlanması nedeniyle adanın terk edilmiş hale gelmesini önlemek için mültecilere çağrıda bulundu. Başkan Santomauro, mültecilere, "Bize gelin" dedi.
Santomauro, ülkede göçmen karşıtı söylemlerin daha sık duyulur hale geldiği bir dönemde bu çağrının örnek olabileceğini söyledi.
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