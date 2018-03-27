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İtalya'dan Talisca ile ilgili açıklama geldi

İtalya'dan Talisca ile ilgili açıklama geldi.18569
  • Giriş : 27.03.2018 / 16:19:00

İtalya'dan golcü oyuncu Anderson Talisca ile ilgili açıklama geldi.

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Büyüyen Beşik

Beşiktaş'ta oynadığı futbolla adından söz ettiren Anderson Talisca ile ilgili sportif direktör Monchi'den açıklama geldi.

Roma'da transferin en yetkili ismi olan Monchi, gündemlerinde olan oyuncuları açıklarken, Beşiktaşlı Talisca ve Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü'nün takiplerinde olduğunu ifade etti.

Radyospor'a konuşan Monchi,  "Ben size isim veremem Türk oyuncular hakkında. Biz oyuncuları izliyoruz ama Türkiye'den önemli isimleri izliyoruz. Galatasaray'ın altyapısında isimlere bakıyoruz. Bunları takip ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Talisca bizim takip ettiğimiz bir oyuncu. İlginç ve gelecek vadeden bir futbolcu" diyerek transfer sinyali veren Monchi, "Çağlar Söyüncü de önemli bir oyuncu. Takip ettiğimiz bir oyuncu ve ne kadar yetenekli bir isim olduğunu biliyoruz. Gelişime açık, yetenekli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

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