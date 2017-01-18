İtalya sallandı! 5.4 şiddetinde deprem
İtalya'nın başkenti Roma'da 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Can ve mal kaybına dair bir bilgi gelmedi
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