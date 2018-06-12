İtalya, terör örgütü YPG'ye asker gönderdi
Amerika Birleşik Devletleri'nin ağır silah yardımında bulunduğu terör örgütüne Avrupa'dan da destek geldi. İtalya, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye asker gönderdi.
Terör örgütü DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyon bünyesine dahil olan az sayıdaki İtalyan askeri, önce Haseke'ye, ardından Deyrizor'a geçti. Askerler Deyrizor'un Ömer petrol sahasındaki ABD üssüne yerleşti.
Halihazırda, tam sayıları bilinmeyen İtalyan güçleri, DAEŞ'a karşı operasyonlarda ABD ve Fransa askerlerine destek veriyor.
İtalyan askerlerinin şimdilik çatışmalara doğrudan katılmayacağı öğrenildi.
DAEŞ, Irak sınırında Haseke ve Deyrizor illeri içinde kuşatmada kalan birbirinden kopuk iki farklı bölgede varlık gösteriyor.
YPG/PKK, mayıs başında ABD ve Fransa'nın desteğiyle buradaki DAEŞ unsurlarına karşı operasyonu yeniden başlatmıştı.
Deyrizor operasyonun ilk aşaması geçen eylül ayında başlamış, kent merkezinin kuzeyi SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın kontrolüne geçti.
TRT
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