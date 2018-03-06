İtalyan ekibi, Beşiktaşlı oyuncuya talip oldu
Futbol dünyasını hareketlendiren açıklama geldi. İtalyan ekibi Lazio, Beşiktaş'ta forma giyen golcü oyuncu Mitrovic'e talip oldu.
Corriero dello Sport'un haberine göre; sezon sonunda Stefan de Vrij ile yolları ayıracak olan Lazio, gündemine Beşiktaş'ın Club Brugge'e kiraladığı Matej Mitrovic'i aldı. Beşiktaş ile temasa geçmeye hazırlanan Lazio, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.
Kariyerinde HNK Cibalia, Rijeka ve Beşiktaş'ta forma giyen Mitrovic, şu anda kiralık olarak Club Brugge formasını giyiyor. Club Brugge formasıyla Belçika 1. Ligi'nde 5 maça çıkan genç isim, 1 sarı kart görüp 450 dakika sahada kaldı.
HTSPOR
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