Facebook Twitter Rss

İtalyanlar, Beşiktaşlı Talisca'nın peşinde

İtalyanlar, Beşiktaşlı Talisca'nın peşinde.17709
  • Giriş : 09.05.2018 / 16:03:00

İtalyanlar, Beşiktaşlı oyuncu Anderson Talisca'nın peşine düştü.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Beşiktaş'ta oynadığı futbolla göz dolduran Anderson Talisca'ya talip yağıyor. İtalyanlar, yıldız oyuncu için sezon sezonunu bekliyor.

Şampiyonlar Ligi’ne yarı finalde veda eden Roma, gelecek sezon daha güçlü bir kadro ile burada yer almanın planlarını yapıyor. Cengiz Ünder’in de formasını giydiği Sarı-Kırmızılılar, şu anda seri A’da 73 puanla üçüncü sırada ve Devler Ligi’ne katılmayı büyük oranda garantilediler. Ancak beşinci sıradaki İnter’le aralarında 4 puan fark var. Eğer ligi ilk 4 içinde bitirirlerse ön elemeden de olsa Şampiyonlar Ligi’nde bulunma ihtimalleri çok yüksek.

Geçen sezon yaptığı yatırımlarla bu yıl Devler Ligi’nde yarı final oynayan Roma’nın, hedefinde yeni genç yetenekler var. Bunlardan biri de Beşiktaş’ın başarılı yıldızı Talisca. Mochi’nin daha önce de bu oyuncu hakkında Benfica ile yaptığı görüşmeler Portekiz basınına yansımıştı. Ancak şimdi durum daha ciddi. İtalyanlar, resmi görüşmelerde önemli bir aşama kaydetti ve Beşiktaş sezon sonu satın alma opsiyonunu kullanmazsa Talisca’yı alma konusunda çok istekli olduklarını ilettiler.

Portekiz basını Roma’nın fiyatı 40 milyon euroya kadar çıkarttığını ve bu bütçeyi Anderson Talisca için hazırda tuttuğunu yazdı. Beşiktaş’ın satın alma opsiyonu ise 21 milyon euro. Roma, Talisca’yı orta sahanın gelecekteki en büyük yıldızlarından biri görüyor. Benfica da Talisca’nın satışıyla finansal uyum sorununu aşmayı planlıyor. Devler Ligi’ne gitme şansını zayıflatan Beşiktaş ise stratejisini netleştirmek için sezon sonunu bekliyor.

AKŞAM

Mosturoğlu, Galatasaray'a meydan okudu

İnce, Erdoğan için saat verdi!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Mosturoğlu, Galatasaray'a meydan okudu

Mosturoğlu, Galatasaray'a meydan okudu

Fenerbahçe Asbaşkanı Mosturoğlu, Galatasaray'a meydan okudu.

Galatasaray Kulübü'nün borcu açıklandı

Galatasaray Kulübü'nün borcu açıklandı

Diban toplantısı sonrası Galatasaray Kulübü'nün toplam borcu açıklandı.

 

F.Bahçe-Akhisar maçının kanalı belli oldu

F.Bahçe-Akhisar maçının kanalı belli oldu

Kupa için kapışacak Fenerbahçe-Akhisar maçının kanalı belli oldu.

Trabzonspor'un yeni teknik hocası o olacak

Trabzonspor'un yeni teknik hocası o olacak

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü olarak Dunga ismi ortaya atıldı.

 

Aykut Kocaman Fenerbahçe'yi bırakıyor

Aykut Kocaman Fenerbahçe'yi bırakıyor

Aykut Kocaman, takımdaki seçimler öncesi Fenerbahçe'yi bırakıyor.

Wesley Sneijder, Galatasaray'a geri dönüyor

Wesley Sneijder, Galatasaray'a geri dönüyor

Tecrübeli oyuncu Wesley Sneijder, Galatasaray'a geri dönüyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya