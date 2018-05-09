İtalyanlar, Beşiktaşlı Talisca'nın peşinde
Beşiktaş'ta oynadığı futbolla göz dolduran Anderson Talisca'ya talip yağıyor. İtalyanlar, yıldız oyuncu için sezon sezonunu bekliyor.
Şampiyonlar Ligi’ne yarı finalde veda eden Roma, gelecek sezon daha güçlü bir kadro ile burada yer almanın planlarını yapıyor. Cengiz Ünder’in de formasını giydiği Sarı-Kırmızılılar, şu anda seri A’da 73 puanla üçüncü sırada ve Devler Ligi’ne katılmayı büyük oranda garantilediler. Ancak beşinci sıradaki İnter’le aralarında 4 puan fark var. Eğer ligi ilk 4 içinde bitirirlerse ön elemeden de olsa Şampiyonlar Ligi’nde bulunma ihtimalleri çok yüksek.
Geçen sezon yaptığı yatırımlarla bu yıl Devler Ligi’nde yarı final oynayan Roma’nın, hedefinde yeni genç yetenekler var. Bunlardan biri de Beşiktaş’ın başarılı yıldızı Talisca. Mochi’nin daha önce de bu oyuncu hakkında Benfica ile yaptığı görüşmeler Portekiz basınına yansımıştı. Ancak şimdi durum daha ciddi. İtalyanlar, resmi görüşmelerde önemli bir aşama kaydetti ve Beşiktaş sezon sonu satın alma opsiyonunu kullanmazsa Talisca’yı alma konusunda çok istekli olduklarını ilettiler.
Portekiz basını Roma’nın fiyatı 40 milyon euroya kadar çıkarttığını ve bu bütçeyi Anderson Talisca için hazırda tuttuğunu yazdı. Beşiktaş’ın satın alma opsiyonu ise 21 milyon euro. Roma, Talisca’yı orta sahanın gelecekteki en büyük yıldızlarından biri görüyor. Benfica da Talisca’nın satışıyla finansal uyum sorununu aşmayı planlıyor. Devler Ligi’ne gitme şansını zayıflatan Beşiktaş ise stratejisini netleştirmek için sezon sonunu bekliyor.
AKŞAM
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