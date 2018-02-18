İtayan ekibi Roma'yı Cengiz Ünder taşıyor!
Milli futbolcu Cengiz Ünder, İtalyan ekibi Roma'yı taşımaya devam ediyor.
İtalya Serie A’nın 25. haftasında Roma, Udinese’yi deplasmanda 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Friuli Stadyumu’nda oynanan maçta rakibinin sert savunması karşısında pozisyon bulmakta zorlanan Roma’da kilidi, Cengiz Ünder açtı. Cengiz Ünder, 70. dakikada ceza sahası dışından yaptığı harika vuruşla Udinese kalecisi Albano Bizzarri avladı ve takımını rahatlattı. Karşılaşmanın son dakikasında Diego Perotti ile bir gol daha bulan Roma, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Çıkışını sürdüren Cengiz Ünder ise ilk 11 çıktığı son 3 maçta 4. golüne imza attı.
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