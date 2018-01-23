İthal et için Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama
Bosna Hersek'ten ithal edilen 20 ton sığır etinde hastalık teşhisi tespit edildiği ancak sağlıksız etlerin piyasaya sunulduğu iddiaları ortalığı karıştırdı. Kurum, etlerin bir partisinde sorun olduğunu ifade etti.
Açıklamada, “Bu etler, analiz sonuçları çıkana kadar 24 Ağustos 2017 tarihinde depolarımızda muhafaza altına alınmıştır. Bu partideki etler, iddia edildiği gibi piyasaya sürülmemiş olup, depolarımızda muhafaza altında tutulmuştur. Analiz sonuçlarının olumsuz çıkması üzerine imha işlemlerine, 05 Ocak 2018 tarihi itibarı ile Erzincan Kombinamız rendering tesislerinde başlanılmıştır. Kurumumuzun piyasaya sağlıksız et sunması asla söz konusu değildir” denildi.
HÜRRİYET
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