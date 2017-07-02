İtiraf ettiler: Türklere haksızlık yaptık
Almanya'da Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel itiraf gibi bir açıklama yaptı.
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’de darbe girişimi sonrasındaki süreç ve terör örgütü PKK’ya verdikleri destekle ilgili itiraflarda bulundu. Berlin’de Yabancı Gazeteciler Derneği’nin düzenlediği toplantıya katılan Gabriel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hamburg’ta düzenlenecek G20 Zirvesi’ne katılımından memnuniyet duyacaklarını dile getirerek, “Şu güncel durumda var olan zorluklarda büyük siyasi etkinliklerin yapılmasının uygun olmadığına inanıyoruz. Türk hükümetinden alt seviyede resmî bir talep geldi ancak Türk hükûmetinin üst seviyesinden resmi talep gelmedi. Bundan dolayı bu konuda büyük ve yeni problemler yaşanmayacak olmasından memnunuz” dedi.
“DARBE SONRASI YANLIŞ YAPTIK”
15 Temmuz’daki FETÖ darbe girişimine değinen Gabriel, “Almanlar olarak darbeyi reddettiğimizi ve Türk hükûmeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu daha fazla vurgulayabilirdik. Bunu açıkça söylüyorum. Darbe sonrası hemen oraya gidebilirdik. Bence yanlış yaptığımıza inanıyorum” dedi. Türkiye’den her zaman mahkemece kabul edilebilecek deliller sunmasını istediklerini savunan Gabriel, “Ondan sonra bir kimseyi iade edebileceğimizi incelemek durumundayız. O zaman da bu kişinin Türkiye’de hukuk devleti sürecine göre yargılanacağı sorusu var. Bizim kabul edemediğimiz cezalarla tehdit edildiğinde iade edemiyoruz. İltica talebinde bulunulduğunda önce iltica sürecinin sonuna gelinmesi lazım” dedi. Türkiye’nin, Almanya’dan kimin iade edilip edilmeyeceği kararının bağımsız kurum ve mahkemelerin vermesini kabul etmekte zorlandığını savunan Gabriel, Türkiye’de çeşitli komplo teorilerinin ifade edildiğini ancak kendilerinin de Almanya’da böyle şeylerin olmadığını anlatmayı başaramadığını belirtti.
PKK PROPAGANDASINA İZİN VERDİK
Almanya’daki terör örgütü PKK faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede de bulunan Gabriel, “Kamuoyunda PKK propagandasına izin vermememiz konusunda Türkiye’nin uyarıları haklı. PKK bu ülkede 1990’lı yılların başından beri yasaklı olan bir örgüt. Sadece Türkiye’deki yaptıklarından dolayı değil, bu ülkede şantajla haraç toplama, uyuşturucu ve silah ticaretinden dolayı. Almanya’daki Türk vatandaşlarının tehdit edilmesinden dolayı da. Türk siyasetçilerin sahne almasını yasaklarken aynı zamanda Öcalan resimlerinin gösterilmesini de ben kabul edilemez buluyorum. Burada Türkiye haklı” dedi.
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