İttifak Komisyonu Erdoğan'a bilgi verdi
AK Parti-MHP ittifakında önemli gelişme. İttifak Komisyonu, yerel seçimlere ilişkin çalışmalarla ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi verdi.
Milli Mutabakat Komisyonu'nun AK Parti Heyeti Başkanı Şentop, komisyonun çalışmalarıyla ilgili dün akşam Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a sunum yaptıklarını bildirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, dün Mecliste yaptığı açıklamada Milli Mutabakat Komisyonuna ilişkin, "İki komisyon başkanı, Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımız dörtlü bir toplantı gerçekleştirecek. Bu hafta ya da en geç önümüzdeki hafta olur" ifadelerini kullanmıştı.
Erdoğan bugün de Uyum Komisyonu üyeleriyle bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yapılan sunumlar sonrasında son kararını verecek. Uzlaşı sağlanması durumunda hazırlanacak kanun teklifi Meclis’e sunulacak.
Değişikliklerin 2019 Mart’ındaki seçimlerde uygulanabilmesi için en geç bir yıl öncesinde yürürlüğe girmesi gerekiyor. Uzlaşılan maddeler arasında 18’e inen seçilme yaşının muhtarlık ve belediye başkanlığı seçimlerinde de uygulanması, seçim güvenliği gibi başlıklar yer alıyor.
NTV
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