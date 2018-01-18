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İttifak komisyonu ilk kez toplandı

İttifak komisyonu ilk kez toplandı.16028
  • Giriş : 18.01.2018 / 15:52:00

MHP ve AK Parti'nin oluşturduğu ittifak komisyonu ilk kez toplandı

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Sepet Beşik

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyecekleri açıklaması sonrası oluşan ittifak bugün ilk görüşmesini yaptı.

İttifak Komisyonu üyeleri, ilk toplantıyı yapmak üzere TBMM Genel Sekreterliği Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Toplantıya AK Parti'den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP'den ise Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu katıldı.

Toplantı girişinde açıklama yapılmadı. Görüntü alınmasının ardından komisyon çalışmalarını basına kapalı sürdürdü.

TRT

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