İttifak komisyonu ilk kez toplandı
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyecekleri açıklaması sonrası oluşan ittifak bugün ilk görüşmesini yaptı.
İttifak Komisyonu üyeleri, ilk toplantıyı yapmak üzere TBMM Genel Sekreterliği Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.
Toplantıya AK Parti'den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP'den ise Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu katıldı.
Toplantı girişinde açıklama yapılmadı. Görüntü alınmasının ardından komisyon çalışmalarını basına kapalı sürdürdü.
TRT
DİĞER HABERLER
Külliye'den Afrin için açıklama
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Afrin ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.
HDP'li Behçet Yıldırım'a 5 yıl hapis cezası
HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'a 5 yıl hapis cezası verildi.
Ankara'dan ABD'ye ilk tepki
Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamasına Ankara'dan ilk yorum geldi.
Erdoğan'dan flaş ittifak açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ve seçim barajına ilişkin konuştu.
Kılıçdaroğlu yeniden aday oldu
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yeniden aday oldu.
Başbakan'dan müjde: Kadro verilecek
Taşeron işçilerle ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan açıklama geldi.