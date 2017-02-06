İTÜ'de 28 kişiye tutuklama talebi!
İTÜ'deki FETÖ operasyonunda savcı, 28 zanlının tutuklanmasını istedi. Zanlıların, mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.
FETÖ'nün akademik yapılanmasına ilişkin, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne (İTÜ) yönelik soruşturma kapsamında, örgüte üye oldukları ve şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 33 şüpheliden 28'i, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.
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