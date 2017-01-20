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Polis İTÜ'de operasyon başlattı!

Polis İTÜ'de operasyon başlattı!.29863
  • Giriş : 20.01.2017 / 10:00:00
  • Güncelleme : 20.01.2017 / 10:00:48

FETÖ soruşturması kapsamında İTÜ'de dev bir operasyon başlatıldı.

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Darbe girişimi sonrası açılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlar İstanbul teknik üniversitesi'ne sıçradı. Düzenlenen operasyonlarda 37 öğretim görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre FETÖ’nün İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki (İTÜ) akademik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 37 öğretim üyesi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah'ın haberine göre Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından koordine edilen İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen polis, sabah saatlerinde 37 şüphelinin adreslerinde gözaltı ve arama uyguladı. Şüpheliler hakkında örgütle ilintili olduklarına dair çeşitli veriler bulunduğu iddia edildi. Fetullahçı örgütün İstanbul'daki üniversitelerde yapılanmasına ilişkin soruşturma dosyalarına bakan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şenay Baygın daha önce de İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde operasyonları gerçekleştirmişti.

 

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