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İvana, Peker Açıkalın'ı mahkemeye veriyor

İvana, Peker Açıkalın'ı mahkemeye veriyor.19860
  • Giriş : 05.04.2018 / 17:07:00

Ünlü modacı İvana Sert, Peker Açıkalın'ı mahkemeye veriyor.

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Beşik Modelleri

Ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz ünlü modacı İvana Sert, hakkında açıklama yapan sevilen oyuncu Peker Açıkalın'ı mahkemeye veriyor.

Oyuncu Peker Açıkalın, katıldığı bir TV programında ‘Karımı Gördünüz mü?’ adlı filmde başrolü paylaştığı Ivana Sert için "O sanatçı değil modacı" dedikten sonra hakaret içeren ifadesi ile herkesi şoke etmişti.

Tepki çeken sözler sonrası 38 yaşındaki modacının, Peker Açıkalın‘a dava açacağı öğrenildi.

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