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Ivana Sert, en bakımlı kadınları seçiyor

Ivana Sert, en bakımlı kadınları seçiyor.14622
  • Giriş : 16.02.2017 / 11:36:00

Ivana Sert, bir Alışveriş Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikte Adana’nın en bakımlı kadınlarını seçecek.

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Ünlü stilist ve moda tasarımcısı Ivana Sert, Vernel Max Soft & Oils’in Güzellik ve Bakım Günleri kapsamında Optimum Alışveriş Merkezi’nde düzenleyeceği etkinlikte Adana’nın en bakımlı kadınlarını seçecek.

Optimum AVM, 25 Şubat Cumartesi günü saat 17.00’da başlayacak etkinlikte moda dünyasının ünlü ismi Ivana Sert Adanalı kadınlarla keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. Ivana Sert’in güzellik, bakım, moda ve stil sohbeti yapıp, tavsiyelerde bulunacağı etkinlikte Adana’nın en bakımlı 10 kadını seçilecek.

Optimum’u ziyaret eden kadınlar, satın aldıkları Vernel Max Soft & Oils ürününü göstererek, söyleşiye katılmak için VIP bilet kazanacak. Ivana Sert tarafından şehrin en bakımlısı unvanını almak isteyen kadınların ise yapması gereken çok basit. 18-25 Şubat tarihleri arasında Optimum AVM’de kurulacak stantta “En bakımlı” hali ile fotoğraf çektiren kadınlar, bu fotoğrafları #enbakimlibenim hashtagi ile sosyal medyada paylaşacak. Ünlü stilist ve moda tasarımcısı Ivana Sert, “En Bakımlı Benim” diyen tüm kadınlar arasından seçim yapacak. Adana’nın en bakımlı kadınları, çamaşır makinesi, ütü, 100 TL’lik hediye çekleri ve Vernel giysi bakım setlerinin de sahibi olacak. 

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