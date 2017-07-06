İyi haber geldi! Şenol Güneş onay verdi
Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, Beşiktaşlı oyuncu Adriano ile ilgili kararını verdi. Mali anlamda rahatlamaya çalışan yönetim alınan kararla rahatladı.
Daha önce savunma oyuncularının kalması gerektiğini savunan Güneş’in, Pepe transferinin gerçekleşmesinin ardından düşüncesinin değiştiği öğrenildi. Çin’den 13 milyon Euro’yu bulan teklifler gelen Adriano hakkında, “Gökhan, Marcelo, Pepe, Tosiç, Atınç ve Caner’le yeterli derinliğe sahip olduk. Adriano’yu satabiliriz” şeklinde görüş belirten tecrübeli teknik adamın bu transfere onay verdiği öğrenildi. Brezilyalı sol bek konusunda gözler yönetimde olacak.
FANATİK
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