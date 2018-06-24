İYİ Parti %10'lık barajı aşarak Meclis'e girdi
İYİ Parti, Anadolu Ajansı'nın yayınladığı verilere göre barajı geçti ve Meclis'e girdi.
Millet İttifakı içinde yer alan İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 10'nu aştı.
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