İYİ Parti Akşener başkanlığında toplanıyor
İYİ Parti'de kurultay tartışması yaşanıyor. Bugün, partililer Genel Başkan Meral Akşener'in katılımıyla bugün saat 15.00'te toplanacak. Toplantı sonrası Akşener'in adaylığı konusunda karar çıkacak.
Olağanüstü kurultay kararı aldıktan sonra 2 kez aday olmayacağını açıklayan Akşener, İstanbul'da evinin önünde toplanan kalabalığa, bugün yapılacak toplantıya katılacağını açıklamıştı.
Bu açıklama, Akşener'in kararından döneceği şeklinde yorumlanıyor.
İYİ Parti'nin seçimli olağanüstü kurultayı 12 Ağustos'ta yapılacak.
NTV
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