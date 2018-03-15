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İYİ Parti'de büyük şok! İstifasını verdi!

İYİ Parti'de büyük şok! İstifasını verdi!.12273
  • Giriş : 15.03.2018 / 11:33:00

Meral Akşener'in kurduğu İYİ Parti'de istifa şoku yaşanıyor.

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Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa eden Meral Akşener'in kurduğu İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem'in istifa ettiği öğrenildi. Erdem, kararını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

Erdem’in ayrılık mesajı şöyle:

“İYİ Parti Kurucular Kurulu üyeliği, Genel İdare Kurulu üyeliği ile Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerimden 12 Mart 2018 tarihi itibari ile ayrılmış bulunmaktayım.

Siyasi hayatım boyunca bana desteklerini esirgemeyen bütün gönüldaşlarıma yürekten şükranlarımı sunuyorum. Herkesten haklarını helal etmelerini istiyorum.Allah'a emanet olunuz…”

TRT

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