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İYİ Parti'de kongre tarihi belli oldu

İYİ Parti'de kongre tarihi belli oldu.12273
  • Giriş : 24.07.2018 / 10:10:00

Meral Akşener'in kurduğu İYİ Parti'de kongre tarihi belli oldu.

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Büyüyen Beşik

Miliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edilen Meral Akşener'in kurduğu ve 24 Haziran seçimleri sonrası suların durulmadığı  İYİ Parti'de kongre tarihi olarak 12 Ağustos açıklandı.

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