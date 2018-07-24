İYİ Parti'de kongre tarihi belli oldu
Miliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edilen Meral Akşener'in kurduğu ve 24 Haziran seçimleri sonrası suların durulmadığı İYİ Parti'de kongre tarihi olarak 12 Ağustos açıklandı.
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