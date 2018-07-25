İYİ Parti'den Akşener için flaş açıklama
24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrası yaşanan hüsranın ardından İYİ Parti de karıştı. Akşener'in açıklamasının ardından İYİ Parti'den açıklama geldi.
İYİ Parti'den az önce yapılan açıklamaya göre, 2. Olağanüstü Kurultay, 12 Ağustos'ta ATO Congresium Kongre Salonu'nda yapılacak.
Kurultay gündeminin 6. maddesinde "Genel Başkan Sayın Meral Akşener’in konuşması" ifadesi kullanıldı.
Gündemin 8. maddesinde "Genel Başkan adaylarının konuşması" ifadesine yer verilirken, 9. maddeye göre, 2. Olağanüstü Kurultay'da Genel İdare Kurulu üyelikleri ile Merkez Disiplin Kurulu üyelikleri içinde seçim yapılacak.
TRT
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