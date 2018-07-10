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İYİ Parti'den bir istifa daha!

İYİ Parti'den bir istifa daha!.12273
  • Giriş : 10.07.2018 / 15:09:00

Meral Akşener'in partisi İYİ Parti'de Gültekin Uysal'ın istifa ettiği öğrenildi.

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Sepet Beşik

Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildikten sonra İYİ Parti'yi kuran Meral Akşener'e bir şok daha. İYİ Parti'de Gültekin Uysal'ın istifa ettiği, Demokratik Parti'ye geçtiği öğrenildi.

24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti Afyonkarahisar milletvekili adayı olarak seçilen Gültekin Uysal, istifa ederek yeniden Demokrat Parti’ye geçti.  Uysal'ın istifasıyla Meclisteki koltuk dağılımı ve parti sayısı değişti.

Meclis’te AK Parti, CHP, MHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Büyük Birlik Partisi olmak üzere 8 parti oldu.

TRT

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