Facebook Twitter Rss

İYİ Parti'den ittifak teklifi!

İYİ Parti'den ittifak teklifi!.23774
  • Giriş : 15.12.2017 / 12:03:00

İYİ Parti GİK Üyesi Nuri Okutan, 2019 seçimleri ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

İYİ Parti'den kritik bir hamle geldi. Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edilen Meral Akşener'in kurduğu İYİ Parti'nin GİK Üyesi Nuri Okutan, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin bir öneri getirdi.

TÜSES (Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı) ve Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Bir Arada Yaşamanın ve Barışın İmkanlarını Aramak Ortadoğu Konferansı’ bugün başladı.

Gazete Duvar'dan Barış Avşar'ın haberine göre, konferansta bir konuşma yapan İYİ Parti yöneticisi Nuri Okutan, güvenliğin sadece polisiye tedbirlerle sağlanamayacağını ve ülkede yaşayan hiç kimsenin “Bunlar” denilerek dışlanamayacağını belirtti. “Hamasetle uğraşmak yerine gerçekleri görmeliyiz” diyen Okutan “Bizim anlayışımıza göre Türkiye önce kendisini kurtarmalı, sonra başkalarına yardım etmeye çalışmalı” görüşünü dile getirdi.

İçte ve dışta barışın sağlanamamasının kaynağı olarak gösterdiği AK Parti iktidarının demokratik yollarla değişmesi için cumhurbaşkanlığı seçimini işaret eden Okutan “Meral Akşener aday olmasa, anketlere göre Erdoğan ilk turda bu seçimi alacak. Bizim önerimiz her partinin kendi adayı ile seçime girmesi ve ikinci turda en çok oyu alan muhalefet adayı etrafında birleşilmesi” dedi.

HÜRRİYET

Başbakan'dan Kudüs açıklaması!

Ankara'da DHKP-C operasyonu: 7 gözaltı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan Kudüs mitingine bağlandı!

Erdoğan Kudüs mitingine bağlandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs mitingine bağlandı.

Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partili vekil Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti.

 

Erdoğan, Bahçeli ile görüştü!

Erdoğan, Bahçeli ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli ile görüştü.

Başbakan: 1,5 milyon kişiye iş bulduk!

Başbakan: 1,5 milyon kişiye iş bulduk!

Başbakan Binali Yıldırım, istihdam konusunda uyarılarda bulundu.

 

Çavuşoğlu: ABD'nin kararı yok hükmündedir

Çavuşoğlu: ABD'nin kararı yok hükmündedir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin kararını değerlendirdi.

Erdoğan: Kudüs Filistin'in başkenti!

Erdoğan: Kudüs Filistin'in başkenti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya