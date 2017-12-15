İYİ Parti'den ittifak teklifi!
İYİ Parti'den kritik bir hamle geldi. Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edilen Meral Akşener'in kurduğu İYİ Parti'nin GİK Üyesi Nuri Okutan, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin bir öneri getirdi.
TÜSES (Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı) ve Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Bir Arada Yaşamanın ve Barışın İmkanlarını Aramak Ortadoğu Konferansı’ bugün başladı.
Gazete Duvar'dan Barış Avşar'ın haberine göre, konferansta bir konuşma yapan İYİ Parti yöneticisi Nuri Okutan, güvenliğin sadece polisiye tedbirlerle sağlanamayacağını ve ülkede yaşayan hiç kimsenin “Bunlar” denilerek dışlanamayacağını belirtti. “Hamasetle uğraşmak yerine gerçekleri görmeliyiz” diyen Okutan “Bizim anlayışımıza göre Türkiye önce kendisini kurtarmalı, sonra başkalarına yardım etmeye çalışmalı” görüşünü dile getirdi.
İçte ve dışta barışın sağlanamamasının kaynağı olarak gösterdiği AK Parti iktidarının demokratik yollarla değişmesi için cumhurbaşkanlığı seçimini işaret eden Okutan “Meral Akşener aday olmasa, anketlere göre Erdoğan ilk turda bu seçimi alacak. Bizim önerimiz her partinin kendi adayı ile seçime girmesi ve ikinci turda en çok oyu alan muhalefet adayı etrafında birleşilmesi” dedi.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti
CHP lideri Kılıçdaroğlu, partili vekil Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti.
Başbakan: 1,5 milyon kişiye iş bulduk!
Başbakan Binali Yıldırım, istihdam konusunda uyarılarda bulundu.
Çavuşoğlu: ABD'nin kararı yok hükmündedir
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin kararını değerlendirdi.
Erdoğan: Kudüs Filistin'in başkenti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.