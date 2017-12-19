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İYİ Parti'den Kudüs için kritik açıklama!

İYİ Parti'den Kudüs için kritik açıklama!.13202
  • Giriş : 19.12.2017 / 09:50:00
  • Güncelleme : 19.12.2017 / 13:08:04

İsrail'in Kudüs kararı ile ilgili İYİ Parti'den çarpıcı bir yorum geldi.

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İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu kararı tanıması ile başlayan kriz hakkında konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Türkiye'nin yalnız bırakıldığını vurguladı.

Özdağ, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının Ortadoğu'da sonu olmayan bir süreci tetiklediğini belirtti ve "Kendimizi kurtlarla çevrelenmiş bulabiliriz" dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Kudüs ile ilgili gelişme sonrasında ortaya çıkan jeopolitik ortam ve Türkiye'nin çevresindeki bazı aktörlerin ilişkilerine dair endişeleri bulunduğunu vurguladı.

Özdağ, Türkiye'nin ürkütücü bir senaryoyla karşı karşıya kalabileceğini söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye karşı İsrail, Yunanistan, Rum kesimi, Ermenistan, terör örgütü PKK, hatta Suudlar ve Mısır'ın dahil olduğu planlı, bir kriz anında oluşabilecek, oldubittiyle, biz ne olduğunu anlamadan, ciddi kayıplar yaşayabileceğimiz gelişmelerle karşı karşı kalabiliriz. Böyle bir risk var. Doğu Akdeniz'deki güç dengesi ne yazık ki Türkiye'nin aleyhine gelişmiştir. Bölgede Türkiye'ye karşı, AKP'nin yanlış dış politikasının sonucu olarak tam adı konmamış askeri, siyasi, ekonomik bir bloklaşma var ve bu bloklaşmaya karşı Türkiye yalnız ve hazırlıksızdır, hatta belki de habersizdir."

İsrail, Kıbrıs ve Yunan liderlerin son yıllarda çok fazla bir araya geldiğine, ortak tatbikat yaptığına dikkati çeken Özdağ, bölgenin bazı önemli gelişmelere gebe olduğunu, Türkiye'nin 'uyanık' davranması gerektiğini söyledi.

Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır arasında da temas bulunduğunu, Ermenistan'ın protokollerden çekilme tehdidi yaptığını ve PKK'nın bu devletlerin hepsiyle iş birliğinin olduğunu iddia eden Özdağ, "Ege ve Akdeniz'deki herhangi bir askeri gerilimde kendimizi birden kurtlar tarafından çevrelenmiş olarak bulabiliriz" diye konuştu.

ABD'deki düşünce kuruluşu Rand Corporation'ın 'Türk ve Amerikan orduları arasında bir çatışma ihtimalinin artık imkan dışı olmadığını' yönünde bir rapor yayınladığını anlatan Özdağ, böyle bir ortamdan geçerken Doğu Akdeniz'deki gelişmeler üzerinde ciddiyetle durulması gerektiğini söyledi.

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