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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener imzayı attı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener imzayı attı.15464
  • Giriş : 04.05.2018 / 12:38:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adaylık için imzayı attı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yüksek Seçim Kurulu'na gitti. Akşener, İstanbul Üsküdar'da bulunan İlçe Seçim Kurulu'na giderek kendi adaylığı için imza attığı öğrenildi.

Toplam imza sayısı 65 bine yaklaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza topluyor.

Akşener, İstanbul'da Üsküdar İlçe Seçim Kurulu'na gitti ve kendi adaylığı için imza attı.

Akşener burada yaptığı kısa açıklamada, "İlçe Seçim Kurulu'nun içindeyiz, siyaset konuşmak istemiyorum. Tek bir soru soracağım Sayın Erdoğan'a, yaptığınız yanlış politikalarla Kıbrıs'ı verdiniz mi, buna cevap verin" ifadesini kullandı.

Akşener'in imzasıyla toplam imza sayısının 64 bin 876'ya yükseldiği belirtildi. Akşam saatlerine doğru 100 bin imzanın toplanması bekleniyor.

NTV

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