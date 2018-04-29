İYİ Parti Sözcüsü'nden 'bedelli askerlik' önerisi
Çıray, "Mazeretleri nedeni ile bedelli askerlik yapmak isteyen gençlerimiz için karar çıksın" dedi. Çıray ayrıca, bu kişilerden toplanacak paranın da fiilen askerlik yapanlara maaş olarak verilmesini teklif etti.
Başbakan Binali Yıldırım bedelli askerlikle ilgili olarak, "Bedelli askerliğe bakış açımız müspet. Bedelli askerlik dikkate alınması gereken bir talep" diye konuştu. Ardından AKP Sözcüsü Mahir Ünal, "AKP'nin gündeminde bedelli askerlik yok. O sayın başbakanın kendi görüşü" açıklamasında bulundu.
"Bir önerimiz var"
İyi Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, bedelli askerlikle ilgili sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada bir teklifte bulundu.
“Bizim bir önerimiz var” diyen Çıray, “Mazeretleri nedeni ile bedelli askerlik yapmak isteyen gençlerimiz için karar çıksın. Ancak bedelli askerlik yapacak gençlerimizden toplanan paralar, fiili askerlik yapan gençlerimize maaş olarak verilsin” dedi.
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