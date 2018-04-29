Facebook Twitter Rss

İYİ Parti Sözcüsü'nden 'bedelli askerlik' önerisi

İYİ Parti Sözcüsü'nden 'bedelli askerlik' önerisi.16989
  • Giriş : 29.04.2018 / 09:06:00

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, tartışma konusu olan bedelli askerlik ile ilgili öneride bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Çıray, "Mazeretleri nedeni ile bedelli askerlik yapmak isteyen gençlerimiz için karar çıksın" dedi. Çıray ayrıca, bu kişilerden toplanacak paranın da fiilen askerlik yapanlara maaş olarak verilmesini teklif etti.

Başbakan Binali Yıldırım bedelli askerlikle ilgili olarak, "Bedelli askerliğe bakış açımız müspet. Bedelli askerlik dikkate alınması gereken bir talep" diye konuştu. Ardından AKP Sözcüsü Mahir Ünal, "AKP'nin gündeminde bedelli askerlik yok. O sayın başbakanın kendi görüşü" açıklamasında bulundu.

"Bir önerimiz var"

İyi Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, bedelli askerlikle ilgili sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada bir teklifte bulundu.

“Bizim bir önerimiz var” diyen Çıray, “Mazeretleri nedeni ile bedelli askerlik yapmak isteyen gençlerimiz için karar çıksın. Ancak bedelli askerlik yapacak gençlerimizden toplanan paralar, fiili askerlik yapan gençlerimize maaş olarak verilsin” dedi.

İstanbul Tuzla'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

1 milyon 100 bin liralık elbise alıcı bekliyor!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Deprem uzmanları, 'doğu' için uyardı

Deprem uzmanları, 'doğu' için uyardı

Deprem uzmanları, son dönemde birçok kez sarsılan doğu bölgesi için uyarılarda bulundu.

Emekli Oramiral Örnek hayatını kaybetti

Emekli Oramiral Örnek hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek bu sabah hayatını kaybetti.

 

Terör karargahı gibi parti binası!

Terör karargahı gibi parti binası!

HDP Güngören İlçe binasına düzenlenen operasyonda, terör ögütü PKK'ya ait materyaller ele geçirildi.

Gasp edip uçurumdan attılar!

Gasp edip uçurumdan attılar!

Trabzon manzarasını izlemek için Akyazı Tepesi’ne çıkan emlakçı Sibel A. ve Hasan K., korkunç bir sa

 

Erdoğan, Aziz Sancar ile buluştu

Erdoğan, Aziz Sancar ile buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilim adamı Aziz Sancar ile buluştu.

İçişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlara uyarı

İçişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlara uyarı

İçişleri Bakanlığı, vatandaşlara dolandırıcılık konusunda uyarıda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya