İYİ Parti vekil adayı hayatını kaybetti
24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerde yarışacak İYİ Parti Samsun Milletvekili adayı İbrahim Özyer, geçirdiği Trafik Kazası sonucu hayatını kaybetti. Vekil adayının tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, geçen hafta partisinin aday tanıtım toplantısına giderken Kırıkkale'de kaza geçiren Özyer, Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakımda tedavisi süren Özyer, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Özyer'in cenazesinin yarın Samsun'da toprağa verileceği belirtildi.
HÜRRİYET
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