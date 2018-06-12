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İYİ Parti'ye FETÖ şoku!

İYİ Parti'ye FETÖ şoku!.25327
  • Giriş : 12.06.2018 / 11:06:00

FETÖ soruşturması kapsamında İYİ Parti Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa B. tutuklandı.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında İYİ Parti Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa B. tutuklandı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hijyen evi" olarak adlandırılan hücre evlerine  yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlı arasındaki İYİ Parti Çukurova İlçe  Gençlik Kolları Başkanı Sefa B. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube  Müdürlüğü ekiplerince, örgütün yeniden yapılanmak için "hijyen evi" olarak  adlandırılan hücre evleri kurduğu ve üniversitede eğitim gören öğrencileri  kandırarak buralara yerleştirdiği bilgisi üzerine başlatılan soruşturma  kapsamında, 1 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin  emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İYİ Parti Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa B'nin de arasında  olduğu zanlılar, sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edilen şüphelilerden Sefa B.  tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik 1 Haziran'da  kent merkezindeki 7 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenlemişti. "Hijyen evi"  olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonlarda, Çukurova Üniversitesi  Tıp Fakültesi öğrencisi olan  İYİ Parti Çukurova Gençlik Kolları Başkanı Sefa  B'nin de olduğu 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan13'ü savcılık  talimatıyla emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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