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İYİ Partili Özdağ: CHP bize oy kaybettirdi

İYİ Partili Özdağ: CHP bize oy kaybettirdi.13202
  • Giriş : 07.07.2018 / 12:12:00

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, 24 Haziran seçimlerine değindi.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP ile ittifakın kendilerine oy kaybettirdiğini açıkladı.

24 Haziran seçimlerinde bekledikleri oyu alamayan İYİ Parti’den Millet İttifakı'ndaki ortağı CHP ile ilgili bir açıklama geldi.

Habertürk TV’de konuşan Özdağ, beklenen oyun alınamamasından CHP’yi sorumlu tuttu. Özdağ, “Koyduğumuz hedeflere ulaşamadık. Bunun nedenleri var. Benim kişisel kararım CHP ile seçim ittifakı bize oy kaybettirdi. Siyasette pişmanlık söz konusu değil ama genel çerçevede baktığımızda yolumuza devam ediyoruz. Eğer SP-Demokrat Parti ittifakı olsaydı biz de çok daha fazla oy alırdık. Sadece biz değil Saadet Partisi de bunu belirledi diye düşünüyorum” dedi.

Seçim sürecinde kendi eksiklerinin de olduğunu ifade eden Özdağ, “Tabi bizim de eksiklerimiz vardı. Kampanyamızı daha iyi yapabilirdik. Neticeye baktığımızda geçmişten ders alıp, eksiklerimizi giderip, yola devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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