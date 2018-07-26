Facebook Twitter Rss

İYİ Partililer Akşener'in evinde nöbette

İYİ Partililer Akşener'in evinde nöbette.17715
  • Giriş : 26.07.2018 / 12:13:00

İYİ Partililer, Genel Başkan Meral Akşener'in evinin önünde toplandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

İYİ Parti kurucusu ve Genel Başkanı Meral Akşener'in kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından partide telaş başladı. Partililer, Akşener'in evinin önünde ikna nöbetine başlayacak.

20-22 Temmuz tarihleri arasında Afyonkarahisar'da kampa giren ve burada düzenlenen çalıştayın son gününde, aday olmayacağını belirterek seçimli kurultay kararı alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ikna çalışmaları sonuç vermedi. İl başkanlarının, Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde başlattıkları eylemin ardından, teşkilatlardan 72 saat süre isteyen Akşener, dün  kararını kesin olarak verdi.

Meral Akşener, Twitter hesabından aday olmayacağını ve kararının kesin olduğunu bildirdi. Akşener'in açıklaması partide yeni bir eylem planı hazırlanmasına neden oldu. 12 Ağustos'ta yapılacağı belirtilen 2'nci Olağanüstü Kurultay'da Genel Başkan Meral Akşener'in aday olmasını isteyen partililer, bir kez daha rotayı İstanbul'a çevirdi. İYİ Parti İzmir İl ve ilçe teşkilatları, Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde 'ikna' nöbetine başlama kararı aldı.

OTOBÜSLERLE İSTANBUL'A ÇIKARMA

İYİ Parti İzmir İl Teşkilatı, ilçe teşkilatları ile birlikte Meral Akşener'in İstanbul Üsküdar'da bulunan evinin önüne gitme kararı aldı. Teşkilatlar, 28 Temmuz Cumartesi günü yola çıkacak. Partililer, sabah saat 08.00'de kaldırılacak otobüslerle İstanbul'a giderek Akşener'in yeniden aday olması için çabalayacak. Cumartesi akşam saatlerinde İstanbul'a varmayı planlayan partililer, Akşener'i ikna edene kadar, evinin önünde yeni bir nöbete başlayacak. Meral Akşener için birçok ilden parti teşkilatlarının, aynı gün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

MİLLİYET

CHP'de 59 il başkanından bildiri

Klimanın göze zararlı olduğu açıklandı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İYİ Parti'den Akşener açıklaması

İYİ Parti'den Akşener açıklaması

İYİ Parti'den Genel Başkan Akşener ile ilgili açıklama geldi.

İnce: Koltuğa yapıştı

İnce: Koltuğa yapıştı

Muharrem İnce, isim vermeden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

 

İYİ Parti'den Akşener için flaş açıklama

İYİ Parti'den Akşener için flaş açıklama

İYİ Parti'den Meral Akşener ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

CHP'de il başkanları toplanıyor

CHP'de il başkanları toplanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları Ankara'da toplanıyor.

 

Külliye'den Netanyahu'ya sert tepki

Külliye'den Netanyahu'ya sert tepki

Cumhurbaşkanlığı'ndan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert tepki geldi.

Erdoğan, Putin ile görüşecek

Erdoğan, Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Vladimir Putin ile görüşecek.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya