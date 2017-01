İzmir Barosu Başkanı o mesajı hatırlattı

İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, İzmir'de adliye önünde yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yaptı ve geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir mesajı hatırlattı.Özcan, meydana gelen patlamada can kaybı yaşanmadığını, yaralı vatandaşların tedavisinin hastanelerde sürdüğünü belirtti.İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, patlamanın ardından bağlandığı CNN Türk'te şunları söyledi: "Patlamanın gerçekleştiği kapıdan sadece hâkim ve savcılar değil, vatandaşlar da giriyor. Meslektaşlarımızı güvenli, bölgelere ulaştırmak için çalışma yapıyoruz. Adliye içindekiler güvenlik amacıyla şu an dışarı bırakılmıyor. Doğru da yapılıyor. Vatandaşlar ve meslektaşlarımız özellikle baro birimimize sığındıklarını biliyoruz. Birkaç gün önce İzmir’de neden bomba patlamıyor diye paylaşımlar vardı. Biz suç duyurusunda bulunmuştuk. Adeta hedef gösterilmiştik. Son derece üzgünüz. Can kaybı olmamıştır. Yaralı vatandaşlara sağlıklar diliyoruz."İzmir Barosu, 10 Aralık’ta İstanbul ’daki patlama sonrası sosyal medya üzerinden ’Neden İzmir’de patlama olmuyor’, ’Yoksa gavur gavura rahat rahat yaşıyorlar mı’ şeklinde paylaşımlarda bulunan E.Ş. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İzmir Barosu’nun suç duyurusu dilekçesinde "Türkiye, Beşiktaş’ta gerçekleşen terör saldırısında şehitlerini henüz uğurlarken, birlik ve beraberlik içerisinde yaraların sarılması gereken şu günlerde, E.Ş. adında bir sosyal medya kullanıcısı açıkça halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekte, aşağılamakta ve nefret suçu işlemektedir" denilerek, adı geçenin yaptığı paylaşımın TCK’nın 216. maddesinde ifade edilen ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçunun unsurlarını oluşturduğu ifade edildi. Şüphelinin ifadelerinin açıkça şiddet içerdiği belirtilen dilekçede, "Düşünce özgürlüğünün demokratik toplumlardaki mutlak sınırı ise ’şiddet’tir. Bu ifadeler aynı zamanda kamu barışı açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturmakta, şiddete doğrudan hedef gösterme amacı ve sonucu taşımaktadır" denilerek, şüphelinin halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, hakaret ve TCK’nin ilgili diğer maddeleri ile re’sen araştırma sonucu çıkacak diğer suç maddeleri gereğince hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep edilmişti.