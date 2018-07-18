İzmir'de 250 işçi zehirlendi
İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Star Rafinesinde panik yaşandı. Gıda zehirlenmes, şüphesiyle 250 işçi hastaneye kaldırıldı.
TRT
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